Ревнивый рязанец угнал чужой автомобиль

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Происшествия

В Рязани сотрудники полиции задержали пьяного угонщика. Об этом в четверг, 13 июля, сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

Жертвой неизвестного мужчины стал 29-летний житель Рязани: на улице Соколовской прохожий обратился к нему с претензиями, вызвал из салона автомобиля «Ауди 80» и, применив силу, угнал машину.

Сразу же после сообщения о случившемся в городе был введён план «Перехват». Через 15 минут на улице Черновицкой один из экипажей ППС заметил машину, похожую на разыскиваемую, и начал преследование. Водитель «Ауди» пытался скрыться, но врезался в стоящий у тротуара грузовик.

Полицейские задержали 30-летнего нетрезвого рязанца, который был за рулём угнанного автомобиля. Задержанный, ранее уже привлекавшийся к ответственности за кражу, рассказал, что причиной угона стала его знакомая девушка. Нетрезвый мужчина приревновал к ней водителя машины, нанёс несколько ударов и угнал автомобиль.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ, ему грозит до 5 лет лишения свободы.