Решение о домашнем аресте водителя, сбившего женщину с ребёнком, принял Московский районный суд Рязани

От полученных телесных повреждений ребёнок скончался на месте происшествия, а его мама с тяжёлыми телесными повреждениями доставлена в больницу.

Происшествия

Московским районным судом г. Рязани удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, утром 31 января 2017 г. водитель, двигаясь на автомобиле по проезжей части улицы Октябрьской города Рязани, в нарушение требований п. 10.1 Правил дорожного движения Российской Федерации, не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, а также при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу, не уступил дорогу пешеходам – женщине с трёхлетним ребенком, в результате чего совершил наезд на них.

От полученных телесных повреждений ребёнок скончался на месте происшествия, а его мама с тяжёлыми телесными повреждениями доставлена в больницу.