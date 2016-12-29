http://7info.ru/news/ryazan-incidents/razyskivajutsja_ochevidcy_naezda_na_devushku_v_centre_rjazani/
Разыскиваются очевидцы наезда на девушку в центре Рязани
Происшествия 130
Разыскиваются очевидцы наезда на девушку в центре Рязани
Происшествия 130
ДТП произошло 20 декабря на улице Каширина.
Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев ДТП, имевшего место 20 декабря 2016 года. Около двенадцати часов дня у дома №5 по улице Каширина в Рязани автомобиль ВАЗ-2107 сбил девушку. В результате наезда пострадавшая была травмирована.
Если вы можете что-либо сообщить по факту случившегося, звоните по телефону: 29-76-68.