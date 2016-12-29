Разыскиваются очевидцы наезда на девушку в центре Рязани

ДТП произошло 20 декабря на улице Каширина.

Происшествия

Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев ДТП, имевшего место 20 декабря 2016 года. Около двенадцати часов дня у дома №5 по улице Каширина в Рязани автомобиль ВАЗ-2107 сбил девушку. В результате наезда пострадавшая была травмирована.

Если вы можете что-либо сообщить по факту случившегося, звоните по телефону: 29-76-68.