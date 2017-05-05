Разыскиваются очевидцы ДТП на улице Космонавтов в Рязани

Вечером 2 мая иномарка врезалась в дерево.

Происшествия

Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев ДТП на улице Космонавтов в Рязани.

Напомним, вечером 2 мая, около дома №13 автомобиль «Фольксваген Пассат» под управлением 28-летнего рязанца врезался в дерево. Водитель получил травмы и был вынужден обратиться к врачам.

Всех, кто может что-либо сообщить по факту ДТП, просят звонить по телефону в Рязани: 29-95-88. Также можно обратиться лично по адресу: улица Мервинская, 10 (кабинет №208).