http://7info.ru/news/ryazan-incidents/razyskivajutsja_ochevidcy_dtp_na_ulice_kosmonavtom_v_rjazani/
Разыскиваются очевидцы ДТП на улице Космонавтов в Рязани
Происшествия 142
Разыскиваются очевидцы ДТП на улице Космонавтов в Рязани
Происшествия 142
Вечером 2 мая иномарка врезалась в дерево.
Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев ДТП на улице Космонавтов в Рязани.
Напомним, вечером 2 мая, около дома №13 автомобиль «Фольксваген Пассат» под управлением 28-летнего рязанца врезался в дерево. Водитель получил травмы и был вынужден обратиться к врачам.
Всех, кто может что-либо сообщить по факту ДТП, просят звонить по телефону в Рязани: 29-95-88. Также можно обратиться лично по адресу: улица Мервинская, 10 (кабинет №208).