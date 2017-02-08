Разыскиваются очевидцы ДТП на улице Черновицкой в Рязани

Авария случилась 11 августа 2016 года.

Происшествия

Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев ДТП в Рязани.

Авария случилась 11 августа 2016 года в 13.20 у дома №19 на улице Черновицкой. Автомобиль ВАЗ-21074 под управлением 63-летнего жителя Рязанского района врезался сначала в «Ниву Шевроле», после чего наехал на стоящий ГАЗ-3302.

Водитель ВАЗа получил травмы и был вынужден обратиться в больницу.

Всех, кто располагает информацией о случившемся, просят звонить по телефонам: 29-93-52, 29-95-84. Также можно обратиться лично по адресу: г. Рязань, улица Мервинская, 10, кабинет №210.