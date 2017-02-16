Раскрыть кражу со взломом рязанскому полицейскому помогла сигарета

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ, ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Происшествия

В Ермишинском районе задержали 19-летнего молодого человека, подозреваемого в краже со взломом. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

К участковому уполномоченному полиции Михаилу Кузьмину обратился 60-летний житель села Торопово, заявивший, что после возвращения с лесозаготовок обнаружил взломанной дверь своего дома. Из жилья пострадавшего пропали продукты, тысяча рублей, блок сигарет и металлические столовые приборы.

Участковый обслуживает село уже не первый год и знает привычки его обитателей, поэтому он обратил внимание на действия 19-летнего молодого человека. Парень не может похвастаться стабильным доходом, но при этом угостил сигаретой встреченного на улице знакомого. Вспомнив об украденном блоке сигарет, полицейский решил проверить щедрого молодого человека. В дальнейшем выяснилось, что кражу совершил именно он, часть похищенного была найдена в его доме.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ, ему грозит до 6 лет лишения свободы.