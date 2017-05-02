Курс валют: $ //-// € //-//
         
http://7info.ru/news/ryazan-incidents/provalivshijsja_v_rjazani_v_asfalt_gruzovik_priehal_iz_lipeckoj_oblasti/

Провалившийся в Рязани в асфальт грузовик приехал из Липецкой области
Появились новые фото с места происшествия.

Происшествия   447

Провалившийся в асфальт на улице Новой в Рязани грузовик приехал из липецкой области – на автомобиле номера 48-го региона. Об этом сообщают пользователи социальной сети «Вконтакте» в группе «Подслушано у водителей в Рязани» .

Также в группе размещены новые фотографии с места происшествия.

В комментариях пользователи соцсети отмечают, что в этом месте постоянно копают, асфальт там не очень качественный.

– Моя любимая яма ))) чего то она долго проваливалась ))) просела она месяца 3 как... вот был бы прикол если бы туда автобус или траллик в час пик ушли! А так кому то подфартило и пронесло, – пишет один из пользователей соцсети.