Провалившийся в Рязани в асфальт грузовик приехал из Липецкой области

Появились новые фото с места происшествия.

Происшествия

Провалившийся в асфальт на улице Новой в Рязани грузовик приехал из липецкой области – на автомобиле номера 48-го региона. Об этом сообщают пользователи социальной сети «Вконтакте» в группе «Подслушано у водителей в Рязани» .

Также в группе размещены новые фотографии с места происшествия.

В комментариях пользователи соцсети отмечают, что в этом месте постоянно копают, асфальт там не очень качественный.