Провалившийся в асфальт на улице Новой в Рязани грузовик приехал из липецкой области – на автомобиле номера 48-го региона. Об этом сообщают пользователи социальной сети «Вконтакте» в группе «Подслушано у водителей в Рязани».
Также в группе размещены новые фотографии с места происшествия.
В комментариях пользователи соцсети отмечают, что в этом месте постоянно копают, асфальт там не очень качественный.
– Моя любимая яма ))) чего то она долго проваливалась ))) просела она месяца 3 как... вот был бы прикол если бы туда автобус или траллик в час пик ушли! А так кому то подфартило и пронесло, – пишет один из пользователей соцсети.