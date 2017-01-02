http://7info.ru/news/ryazan-incidents/propavshij_v_pronskom_rajone_rjazanec_pogib_/
Пропавший в Пронском районе рязанец погиб
Происшествия 576
Пропавший накануне Нового года рязанец погиб. Об этом сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда Liza Alert на
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Пропавший в Пронском районе рязанец погиб
Происшествия 576
Об обнаружении мужчины сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда Liza Alert.
Пропавший накануне Нового года рязанец погиб. Об этом сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда Liza Alert на
Напомним, 44-летний Алексей Каравайцев 25 декабря вышел из дома в селе Кисьва Пронского района и пропал.