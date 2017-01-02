Пропавший в Пронском районе рязанец погиб

Об обнаружении мужчины сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда Liza Alert.

Происшествия

Пропавший накануне Нового года рязанец погиб. Об этом сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда Liza Alert на странице проекта в соцсети «Вконтакте».

Напомним, 44-летний Алексей Каравайцев 25 декабря вышел из дома в селе Кисьва Пронского района и пропал.