Курс валют: $ //-// € //-//
         
http://7info.ru/news/ryazan-incidents/propavshij_v_pronskom_rajone_rjazanec_pogib_/

Пропавший в Пронском районе рязанец погиб
Об обнаружении мужчины сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда Liza Alert.

Происшествия   576

Пропавший накануне Нового года рязанец погиб. Об этом сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда Liza Alert на странице проекта в соцсети «Вконтакте».

Напомним, 44-летний Алексей Каравайцев 25 декабря вышел из дома в селе Кисьва Пронского района и пропал.