Пропавший под Рязанью парень найден живым

Подробностей случившегося поисковики по традиции не сообщают.

Происшествия

Пропавший в селе Дяьково Рязанского района 22-летний Станислав Святец найден живым. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Рязань» в социальной сети «Вконтакте».

Подробностей случившегося поисковики по традиции не сообщают.