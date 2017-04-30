http://7info.ru/news/ryazan-incidents/propavshij_pod_rjazanju_paren_najden_zhivym/
Пропавший под Рязанью парень найден живым
Происшествия 58
Пропавший под Рязанью парень найден живым
Происшествия 58
Подробностей случившегося поисковики по традиции не сообщают.
Пропавший в селе Дяьково Рязанского района 22-летний Станислав Святец найден живым. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Рязань» в социальной сети «Вконтакте».
Подробностей случившегося поисковики по традиции не сообщают.