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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/propavshij_po_doroge_iz_rjazani_v_kalugu_muzhchina_najden_mjortvym/

Пропавший по дороге из Рязани в Калугу мужчина найден мёртвым
Подробностей случившегося по традиции волонтёры не сообщают.

Происшествия   1480

37-летний Александр Рыбин, пропавший во время поездки из Рязани в Калугу, найден мёртвым. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Калуга».

Подробностей случившегося по традиции волонтёры не сообщают.

Напомним, Рыбин пропал 17 февраля 2017 года. 