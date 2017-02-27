http://7info.ru/news/ryazan-incidents/propavshij_po_doroge_iz_rjazani_v_kalugu_muzhchina_najden_mjortvym/
Пропавший по дороге из Рязани в Калугу мужчина найден мёртвым
Происшествия 1480
Пропавший по дороге из Рязани в Калугу мужчина найден мёртвым
Происшествия 1480
Подробностей случившегося по традиции волонтёры не сообщают.
37-летний Александр Рыбин, пропавший во время поездки из Рязани в Калугу, найден мёртвым. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Калуга».
Подробностей случившегося по традиции волонтёры не сообщают.
Напомним, Рыбин пропал 17 февраля 2017 года.