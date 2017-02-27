Пропавший по дороге из Рязани в Калугу мужчина найден мёртвым

Подробностей случившегося по традиции волонтёры не сообщают.

Происшествия

37-летний Александр Рыбин, пропавший во время поездки из Рязани в Калугу, найден мёртвым. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Калуга».

Подробностей случившегося по традиции волонтёры не сообщают.

Напомним, Рыбин пропал 17 февраля 2017 года.