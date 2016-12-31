http://7info.ru/news/ryazan-incidents/propavshego_v_rjazanskoj_oblasti_podrostka_nashli/
Пропавшего в Рязанской области подростка нашли
Происшествия 310
Пропавшего в Рязанской области подростка нашли
Происшествия 310
Информация об этом появилась в социальной сети «Вконтакте».
Пропавший в пятницу, 30 декабря, в городе Касимове 14-летний Максим Саввин найден живым. Об этом сообщается в группе «Типичный Касимов» в социальной сети «Вконтакте».
– Пропавшего мальчика нашли. Жив-здоров. Родители попросили воздержаться от излишних комментариев, – написано на страницы группы.