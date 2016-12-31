Пропавшего в Рязанской области подростка нашли

Информация об этом появилась в социальной сети «Вконтакте».

Происшествия

Пропавший в пятницу, 30 декабря, в городе Касимове 14-летний Максим Саввин найден живым. Об этом сообщается в группе «Типичный Касимов» в социальной сети «Вконтакте».