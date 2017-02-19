http://7info.ru/news/ryazan-incidents/propavshaja_v_rjazanskoj_oblasti_pensionerka_pogibla190217/
Пропавшая в Рязанской области пенсионерка погибла
Происшествия 26
Пропавшая в Рязанской области пенсионерка погибла
Происшествия 26
Подробностей случившегося поисковики не сообщают.
Пропавшая в Старожиловском районе Рязанской области Валентина Михайловна Зайцева найдена мёртвой. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Рязань».
Подробностей случившегося поисковики не сообщают.