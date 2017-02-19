Пропавшая в Рязанской области пенсионерка погибла

Подробностей случившегося поисковики не сообщают.

Происшествия

Пропавшая в Старожиловском районе Рязанской области Валентина Михайловна Зайцева найдена мёртвой. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Рязань».

Подробностей случившегося поисковики не сообщают.