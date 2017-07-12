Курс валют: $ //-// € //-//
         
http://7info.ru/news/ryazan-incidents/propavshaja_v_rjazani_zhenschina_najdena_zhivoj120717/

Пропавшая в Рязани женщина найдена живой
Никаких подробностей произошедшего поисковики, по традиции, не сообщают.

Происшествия   73

Пропавшая в Рязани Елена Соколова найдена живой. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Рязань».

Никаких подробностей произошедшего поисковики, по традиции, не сообщают.

– Спасибо всем неравнодушным людям, которые помогали, – написано в сообщении в группе «Вконтакте». 