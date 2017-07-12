http://7info.ru/news/ryazan-incidents/propavshaja_v_rjazani_zhenschina_najdena_zhivoj120717/
Пропавшая в Рязани женщина найдена живой
Происшествия 73
Пропавшая в Рязани женщина найдена живой
Происшествия 73
Никаких подробностей произошедшего поисковики, по традиции, не сообщают.
Пропавшая в Рязани Елена Соколова найдена живой. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Рязань».
Никаких подробностей произошедшего поисковики, по традиции, не сообщают.
– Спасибо всем неравнодушным людям, которые помогали, – написано в сообщении в группе «Вконтакте».