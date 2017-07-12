Пропавшая в Рязани женщина найдена живой

Никаких подробностей произошедшего поисковики, по традиции, не сообщают.

Происшествия

Пропавшая в Рязани Елена Соколова найдена живой. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Рязань».

Никаких подробностей произошедшего поисковики, по традиции, не сообщают.