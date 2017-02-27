Приговор мужчине, стрелявшему в рязанских грибников, и его детям вступил в силу

Семейная пара случайно попала на тайную плантацию конопли.

Происшествия

Вступил в законную силу приговор Рязанского областного суда в отношении Агджаева Мурада Гизбуллах оглы и двух его сыновей Агджаевых Асимана Мурад оглы и Эмина Мурадовича. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, нападение на супружескую пару грибников, случайно попавших на тайную плантацию конопли под Рязанью, произошло в июле 20156 года. В мужчину и женщину сначала выстрелили из карабина, после чего закрыли деревянным щитом в яме и засыпали землёй. Муж погиб от полученных ран, его жене удалось выжить.

Старший из мужчин был приговорён в 23 годам колонии строго режима, его сыновья получили 5 лет колонии общего режима и 4 года условно с испытательным сроком. Также преступники должны выплатить компенсацию пострадавшим.