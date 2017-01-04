При аварии в Михайловском районе погибли три человека

Ещё одного пострадавшего госпитализировали.

Происшествия

При аварии в Михайловском районе погибли три человека. Ещё одного пострадавшего госпитализировали с тяжёлыми травмами, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В среду, 4 января, 11 часов 46 минут на 191-ом километре федеральной автомобильной дороги М-6 «Каспий» столкнулись Лада-2115 и Renault Megane. Обстоятельства ДТП уточняются.