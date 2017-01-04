http://7info.ru/news/ryazan-incidents/pri_avarii_v_mihajlovskom_rajone_pogibli_tri_cheloveka/
При аварии в Михайловском районе погибли три человека
Происшествия 17
При аварии в Михайловском районе погибли три человека
Происшествия 17
Ещё одного пострадавшего госпитализировали.
При аварии в Михайловском районе погибли три человека. Ещё одного пострадавшего госпитализировали с тяжёлыми травмами, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В среду, 4 января, 11 часов 46 минут на 191-ом километре федеральной автомобильной дороги М-6 «Каспий» столкнулись Лада-2115 и Renault Megane. Обстоятельства ДТП уточняются.