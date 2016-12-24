http://7info.ru/news/ryazan-incidents/pozhar_proizoshjol_v_sele_panino_spasskogo_rajona/
Пожар произошёл в селе Панино Спасского района
Происшествия 111
Пожар произошёл в селе Панино Спасского района
Происшествия 111
Горел деревянный дом, люди не пострадали.
Сегодня, 24 декабря, утром в селе Панине Спасского района случился пожар. Об этом сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.
По данным ведомства, сообщение о пожаре в жилом доме поступило в 08 часов 09 минут. В селе Панино горел жилой деревянный дом, крытый шифером. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля и 6 пожарных.
Дом повреждён огнём. Сведений о том, что пострадали при пожаре люди, нет.