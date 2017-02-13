Пострадавшие на пожаре рязанцы отказались от госпитализации

Пожар произошёл утром в воскресенье в селе Чернава Милославского района.

Происшествия

Во время пожара в селе Чернава Милославского района пострадали мужчина и женщина. Об этом сообщил официальный сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.

Напомним, пожар в жилом доме на улице Молодёжной случился в воскресенье, 12 февраля, около пяти часов утра. В результате пожара деревянный жилой дом, обложенный кирпичом, уничтожен огнём.

Во время пожара ожоги 1-2-й степени получила женщина 1957 года рождения, мужчина 1960 года рождения получил ожоги первой степени. Оба от госпитализации отказались.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.