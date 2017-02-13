http://7info.ru/news/ryazan-incidents/postradavshie_na_pozhare_rjazancy_otkazalis_ot_gospitalizacii/
Пострадавшие на пожаре рязанцы отказались от госпитализации
Происшествия 125
Пострадавшие на пожаре рязанцы отказались от госпитализации
Происшествия 125
Пожар произошёл утром в воскресенье в селе Чернава Милославского района.
Во время пожара в селе Чернава Милославского района пострадали мужчина и женщина. Об этом сообщил официальный сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.
Напомним, пожар в жилом доме на улице Молодёжной случился в воскресенье, 12 февраля, около пяти часов утра. В результате пожара деревянный жилой дом, обложенный кирпичом, уничтожен огнём.
Во время пожара ожоги 1-2-й степени получила женщина 1957 года рождения, мужчина 1960 года рождения получил ожоги первой степени. Оба от госпитализации отказались.
Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.