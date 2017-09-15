Появилась официальная информация о массовом ДТП в Клепиковском районе

В результате аварии пострадали два человека.

Происшествия

Официальный сайт УМВД России по Рязанской области сообщил подробности ДТП с участием нескольких автомобилей, произошедшего в четверг, 14 сентября, на территории Клепиковского района.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла в 3 часа дня на 184 километре автодороги Москва – Егорьевск – Тума – Касимов. 71-летний житель Белоруссии, управлявший автомобилем «Фольксваген Поло», на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог врезался в остановившийся для поворота «Мицубиси Паджеро» под управлением 53-летнего жителя Рязанской области. После этого «Мицубиси» оказался на встречной полосе, где произошло столкновение с КАМАЗом под управлением 63-летнего жителя Клепиковского района. Водитель грузовика, пытаясь уйти от столкновения, врезался в «Фольксваген Транспортер» под управлением 53-летнего жителя Касимова.

В ДТП пострадали пассажиры «Фольксваген Поло» и «Мицубиси Паджеро».