Подозреваемого в нападении на рязанского музыканта полицейские нашли с помощью сайта частных объявлений

Музыкант, получив по голове, лишился бас-гитары с процессором.

Происшествия

Сотрудники полиции Рязани задержали подозреваемого в ограблении музыканта. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

31-летний пострадавший сообщил полицейским, что возвращался ночью с репетиции. В руках он нёс бас-гитару с процессором. На улице Машиностроителей мужчина получил удар по голове, незнакомец забрал его вещи и скрылся.

Выйти на подозреваемого правоохранители смогли, найдя объявление о продаже гитары на одном из сайтов частных объявлений. Полицейские спланировали и провели оперативную комбинацию, в результате которой был задержан продавец.

В отношении 36-летнего ранее неоднократно судимого мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ (грабёж).