Под видом соцработника жительница Рязани совершила 6 краж из квартир пенсионеров

С мая по октябрь 2016 года 26-летняя девушка украла деньги и имущество на сумму 200 тысяч рублей.

Происшествия

Жительница Рязани обвиняется в шести кражах денег и имущества на общую сумму 200 тысяч рублей. Как сообщили РИА "7 новостей" в прокуратуре Московского района города Рязани, с мая по октябрь 2016 года ранее не судимая 26-летняя К. под видом работников газовой службы, соцзащиты, сбербанка проникала в квартиры пожилых людей. Отвлекая внимание потерпевших, девушка похищала деньги.

Обвиняемая К. по ходатайству следственных органов заключена под стражу, ей предъявлено обвинение в совершении 6 преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Уголовное дело находится на рассмотрении в суде.