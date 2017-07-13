Под Рязанью водитель «Ауди» врезался в «Жигули»

По данным Госавтоинспекции, виновник ДТП выбрал неправильный скоростной режим.

Происшествия

В среду, 12 июля, около 4 часов дня на 282 километре автодороги Калуга – Тула – Михайлов – Рязань произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Ауди» неправильно выбрал скоростной режим и врезался в автомобиль УВАЗ-2115.

Водитель «Жигулей» с травмами был помещён в больницу.