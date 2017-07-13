http://7info.ru/news/ryazan-incidents/pod_rjazanju_stolknulis_dva_avtomobilja_est_postradavshij/
Под Рязанью столкнулись два автомобиля, есть пострадавший
Происшествия 396
Под Рязанью столкнулись два автомобиля, есть пострадавший
Происшествия 396
На ликвидацию последствий ДТП выезжали пожарный автомобиль, 3 сотрудника Государственной противопожарной службы.
В среду, 12 июля, в 16.16 на автодороге Р-132 у деревни Высоковские дворики Рязанского района произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщил сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.
В результате аварии есть пострадавший.
На ликвидацию последствий ДТП выезжали пожарный автомобиль, 3 сотрудника Государственной противопожарной службы.