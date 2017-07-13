Под Рязанью столкнулись два автомобиля, есть пострадавший

На ликвидацию последствий ДТП выезжали пожарный автомобиль, 3 сотрудника Государственной противопожарной службы.

Происшествия

В среду, 12 июля, в 16.16 на автодороге Р-132 у деревни Высоковские дворики Рязанского района произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщил сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.

В результате аварии есть пострадавший.

На ликвидацию последствий ДТП выезжали пожарный автомобиль, 3 сотрудника Государственной противопожарной службы.