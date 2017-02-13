Под Рязанью сгорел четырёхквартирный жилой дом

На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении 7 пожарных автомобилей, 15 сотрудников Государственной противопожарной службы.

Происшествия

В воскресенье, 12 февраля, в 22.33 в посёлке Варские Рязанского района произошёл пожар в 4-квартирном жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Деревянный жилой дом с пристройками размером 20х10 метров повреждён огнём по всей площади. Люди не пострадали.

Причина возгорания и размер ущерба будут установлены позднее.

На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении 7 пожарных автомобилей, 15 сотрудников Государственной противопожарной службы.