http://7info.ru/news/ryazan-incidents/pod_rjazanju_sgorel_chetyrjohkvartirnyj_zhiloj_dom/
Под Рязанью сгорел четырёхквартирный жилой дом
Происшествия 648
Под Рязанью сгорел четырёхквартирный жилой дом
Происшествия 648
На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении 7 пожарных автомобилей, 15 сотрудников Государственной противопожарной службы.
В воскресенье, 12 февраля, в 22.33 в посёлке Варские Рязанского района произошёл пожар в 4-квартирном жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
Деревянный жилой дом с пристройками размером 20х10 метров повреждён огнём по всей площади. Люди не пострадали.
Причина возгорания и размер ущерба будут установлены позднее.
На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении 7 пожарных автомобилей, 15 сотрудников Государственной противопожарной службы.