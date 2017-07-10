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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/pod_rjazanju_legkovoj_avtomobil_snjos_stolb/

Под Рязанью легковой автомобиль снёс столб
По словам водителя, он не справился с управлением.

Происшествия   202

В селе Поляны под Рязанью легковой автомобиль врезался в опору уличного освещения. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».

По словам водителя, он не справился с управлением.

К счастью, травм во время ДТП никто не получил. Столб был оперативно восстановлен ремонтниками, так что жителям Полян не пришлось сидеть без света. 