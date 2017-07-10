http://7info.ru/news/ryazan-incidents/pod_rjazanju_legkovoj_avtomobil_snjos_stolb/
Под Рязанью легковой автомобиль снёс столб
Происшествия 202
В селе Поляны под Рязанью легковой автомобиль врезался в опору уличного освещения. Об этом сообщил
сайт издательства «Пресса».
Под Рязанью легковой автомобиль снёс столб
Происшествия 202
По словам водителя, он не справился с управлением.
В селе Поляны под Рязанью легковой автомобиль врезался в опору уличного освещения. Об этом сообщил
По словам водителя, он не справился с управлением.
К счастью, травм во время ДТП никто не получил. Столб был оперативно восстановлен ремонтниками, так что жителям Полян не пришлось сидеть без света.