Под Рязанью легковой автомобиль снёс столб

По словам водителя, он не справился с управлением.

Происшествия

В селе Поляны под Рязанью легковой автомобиль врезался в опору уличного освещения. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».

По словам водителя, он не справился с управлением.

К счастью, травм во время ДТП никто не получил. Столб был оперативно восстановлен ремонтниками, так что жителям Полян не пришлось сидеть без света.