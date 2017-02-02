Под Рязанью двое мужчин угодили на снегоходе в болото

Коварная трясина оказалась неподвластна морозам, стоявшим в минувшие выходные.

Происшествия

В воскресенье, 29 января, двое жителей деревни Красный Восход Рязанского района решили провести время на свежем воздухе. Около часа дня они сели на снегоход, принадлежащий одному из них, и отправились в сторону леса. В шесть вечера, когда мужчины не вернулись, их жёны стали бить тревогу. Ситуация осложнялась тем, что один из мужчин оставил дома свой мобильный телефон, а у другого быстро села батарея, и они оба остались без связи. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Как рассказал начальник районного отдела по делам ГО и ЧС Андрей Недельский, на поиски пропавших выдвинулось более 15 человек – и участковый, и представители местной администрации, и сотрудники МЧС, и члены отряда «Лиза Алерт Рязань», и друзья мужчин.

К счастью, около полуночи «потеряшки» сами вышли навстречу спасателям. Как выяснилось, их снегоход угодил в болото. Коварная трясина оказалась неподвластна морозам, стоявшим в выходные: она не застыла, один из приятелей даже замочил валенки. Впрочем, мужчины не растерялись, с помощью домкрата и брёвен в конце концов вызволили свой транспорт из объятий топи и повернули домой.