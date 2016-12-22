Почти 160 нарушений за год насчитала прокуратура Рязанской области в сфере капремонта

Статистику обнародовали на заседании коллегии.

Происшествия

В течение 2016 года межрайпрокуроры выявили по Рязанской области 159 нарушений закона в сфере капитального ремонта многоквартирных домов, прозвучало на заседании коллегии в прокуратуре региона, о котором РИА «7 новостей» уже сообщало.

На коллегии также озвучили цифры, касающиеся капитального ремонта в регионе. В 2016 году Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области заключил 337 договоров о капремонте на сумму почти 1 млн 300 тыс. руб. и выполнил 801 вид работ в 584 домах. Эти показатели почти вдвое превышают аналогичные данные 2015 года, когда было заключено 168 договоров на сумму чуть более 682 тыс. руб., и выполнен 501 вид работ в 391 доме.

Фонд капитального ремонта в основном контролирует ремонтные работы и сроки их завершения. Но иногда прокурорские проверки высвечивают отдельные недостатки: плохое качество работ, несоблюдение строительных норм и правил, нарушение подрядчиками сроков выполнения работ.

В сфере нарушений законодательства внесено 100 представлений, а также вынесено 2 постановления о привлечении виновных к административной ответственности. 36 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. В суды направлено 2 иска. Нарушения обнаружились в деятельности органов власти и местного самоуправления, управляющих компаний и ТСЖ.

На совещании отметили также, что на начало декабря долги частных лиц и организаций по взносам за капремонт приближаются к 404 млн. руб. Фонд направил в суд более тысячи претензий на сумму около 14 млн. рублей. Из них удовлетворено 373 претензии на сумму более 3,5 млн. рублей.

Органы прокуратуры пообещали не ослаблять контроль за сферой капитального ремонта.