По дороге из Рязани в Калугу пропал человек

Информация о поисках появилась в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Рязань».

Происшествия

В группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Рязань» появилась информация о поисках 37-летнего Александра Рыбина. Сообщается, что мужчина ехал из Рязани в Калугу. Пропал он 17 февраля.

Передвигался Рыбин на автомобиле «Лада Калина» с разбитым лобовым стеклом.