http://7info.ru/news/ryazan-incidents/po_doroge_iz_rjazani_v_kalugu_propal_chelovek/
По дороге из Рязани в Калугу пропал человек
Происшествия 558
По дороге из Рязани в Калугу пропал человек
Происшествия 558
Информация о поисках появилась в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Рязань».
В группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Рязань» появилась информация о поисках 37-летнего Александра Рыбина. Сообщается, что мужчина ехал из Рязани в Калугу. Пропал он 17 февраля.
Передвигался Рыбин на автомобиле «Лада Калина» с разбитым лобовым стеклом.