Площадь горения сухой травы в Рязанской области значительно увеличилась

Только 1 мая пожарные тушили траву 117 раз.

Происшествия

За минувшие выходные дни рязанские пожарные 393 раза выезжали на тушение сухой травы. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.

В частности, 1 мая пожарные тушили траву 117 раз. Площадь горения превысила 244 га. Для сравнения – 1 мая 2016 года было зарегистрировано 24 случая горения травы, площадь пожаров превысила 17 га.

С начала пожарного периода потушено 1985 загораний травы и мусора, общая площадь горения составила 4339,7 га.

В праздничные выходные на рязанцев было составлено 10 протоколов за сжигание травы – вынесено 5 штрафов и 5 предупреждений.