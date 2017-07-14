Переключившись со спиртного на марихуану, житель рязанского райцентра попал под следствие

Ранее судимому мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Происшествия

В рамках операции «Мак-2017» в городе Михайлове сотрудники полиции пресекли преступную деятельность 52-летнего местного жителя. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

Мужчина находился под административным надзором, так как имел судимость за угрозу убийства и хищение. Полицейские узнали, что он перестал пить спиртное, но был замечен в состоянии опьянения. Была начата проверка, в ходе которой правоохранители установили, что во дворе дома мужчины растёт конопля.

Полицейские ликвидировали незаконную плантацию, а также обнаружили в жилище мужчины 885 граммов маковой соломы, которую злоумышленник недавно вырастил и заготовил, и 794 грамма марихуаны.

В отношении жителя Михайлова возбудили уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы.