Пастух, убивший жителя Заборья, получил 12 лет колонии строго режима

Убийство было совершено после того, как мужчина ответил руганью на просьбу пастуха закурить.

Происшествия

В Рязанской области вынесен приговор Акбарали Маметову – суд признал его виновным в убийстве и неправомерном завладении автомобилем. Об этом сообщил официальный сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Преступление было совершено 9 июня 2016 года. В этот день нетрезвый Маметов пас коров на лугу около села Заборье под Рязанью. Увидев лежавшего рядом с автомобилем незнакомца, также находившегося в состоянии алкогольного опьянения, Маметов попросил у него сигарету. На просьбу мужчина отметил руганью, что разозлило пастуха и он несколько раз ударил его ножом. От травм потерпевший скончался. Труп Маметов прикопал землёй, машину перегнал в другое место.

Тело погибшего – 62-летнего жителя Заборья, отправившегося на рыбалку, было найдено через три дня, после того как родственники забили тревогу.

За совершённые преступления пастух приговорён к 12 годам колонии строго режима.