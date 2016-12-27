Осуждён мужчина, зарезавший коллегу на стройке в Захарове

Виновный был жителем Волгоградской области, приехал в Рязанскую область на заработки.

Происшествия

Вынесен приговор жителю Волгоградской области Андрею Никифорову, судимому за убийство своего знакомого на стройке в Захаровском районе. Об этом сообщает сайт рязанского следственного управления.

Следствие и суд установили, что причиной трагедии стало пьянство. Вечером 11 декабря 2015 года в бытовке на территории сельхозпредприятия «Победа» в Захаровском районе бригада рабочих выпивала. Все они приехали из разных регионов страны на стройку.

36-летний ранее судимый Никифоров, уроженец Волгоградской области, обиделся на молодого коллегу, который не пил вместе с другими. Возможно, решив, что молодой человек его «не уважает», Никифоров начал с ним ссору, угрожал ему убийством.

На помощь молодому парню пришёл 39-летний рабочий из Старожиловского района. Началась перепалка, Никифоров схватил хозяйственный нож и несколько раз ударил им заступника. Потерпевший скончался на месте.

Никифоров не угомонился, а с ножом в руке ещё бегал за прочими участниками злосчастной попойки. К счастью, тем удалось скрыться.

Суд приговорил Никифорова к 10 годам и 6 месяцам в исправительной колонии строгого режима.