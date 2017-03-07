Опубликовано фото последствий крупного пожара на автостоянке в Рязани

В результате происшествий одна машина сгорела, ещё пять повреждены.

Происшествия

В группе «Рязань» в социальной сети «Вконтакте» опубликовано фото последствий ночного пожара на автостоянке на улице Бирюзова в Рязани.

Напомним, 7 марта, в 00.03 начался пожар, в результате которого один автомобиль был уничтожен огнём, ещё пять повреждены.

Видео, на котором запечатлён момент пожара, можно посмотреть ЗДЕСЬ.