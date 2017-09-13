http://7info.ru/news/ryazan-incidents/ohrannik_rjazanskoj_shkoly_vykinul_schenka_v_okno_socseti/
Охранник рязанской школы выкинул щенка в окно – соцсети
Происшествия 1110
Охранник рязанской школы выкинул щенка в окно – соцсети
Происшествия 1110
Автор поста попросил разместить его анонимно, так как учится в этой школе и боится неприятностей.
Вечером во вторник, 12 сентября, в различных группах социальной сети «Вконтакте» появился пост о том, что охранник школы №67 в Рязани выкинул щенка в окно первого этажа.
Автор поста попросил разместить его анонимно, так как учится в этой школе и боится неприятностей. Он пишет, что у собаки сломана лапа.
Официальных комментариев по поводу случившегося пока нет.