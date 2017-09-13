Охранник рязанской школы выкинул щенка в окно – соцсети

Автор поста попросил разместить его анонимно, так как учится в этой школе и боится неприятностей.

Происшествия

Вечером во вторник, 12 сентября, в различных группах социальной сети «Вконтакте» появился пост о том, что охранник школы №67 в Рязани выкинул щенка в окно первого этажа.

Автор поста попросил разместить его анонимно, так как учится в этой школе и боится неприятностей. Он пишет, что у собаки сломана лапа.

Официальных комментариев по поводу случившегося пока нет.