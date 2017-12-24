http://7info.ru/news/ryazan-incidents/ochevidcy_v_socsetjah_soobschajut_chto_na_vezde_v_rjazanskuju_oblast_perevernulas_fura_foto/
Очевидцы в соцсетях сообщают, что на въезде в Рязанскую область перевернулась фура: фото
Происшествия 746
Очевидцы в соцсетях сообщают, что на въезде в Рязанскую область перевернулась фура: фото
Происшествия 746
Об этом сообщают пользователи соцсети ВК (группа ПУВР).
В воскресенье, 24 декабря, в Рязанской области произошло ДТП с участием фуры.
Граждане отмечают, что авария произошла на границе между Рязанской и Московской областью. В результате аварии под фурой оказался легковой автомобиль (ВАЗ-2114).