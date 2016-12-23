http://7info.ru/news/ryazan-incidents/ocherednye_rezinovye_doma_zakryty_v_rjazanskoj_oblasti/
Очередные «резиновые дома» закрыты в Рязанской области
Происшествия 135
Очередные «резиновые дома» закрыты в Рязанской области
Происшествия 135
Иностранцев фиктивно регистрировали в Пронском и Старожиловском районах.
В ходе рейда по соблюдению миграционного законодательства полицейские обнаружили очередные факты фиктивной постановки иностранцев на учёт, сообщает сайт УМВД Рязанской области.
Иностранных граждан регистрировали в селе Истье Старожиловского района и городе Новомичуринске Пронского района. В селе «сердобольный» мужчина 51 года фиктивно прописал у себя дома гражданина Республики Азербайджан. В Новомичуринске иностранец был зарегистрирован в доме 38-летней местной жительницы.
Хозяевам «резиновых домов» грозят уже возбуждённые уголовные дела по ст.322.3 УК РФ, а самим прописанным - внушительный штраф.