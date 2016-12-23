Очередные «резиновые дома» закрыты в Рязанской области

Иностранцев фиктивно регистрировали в Пронском и Старожиловском районах.

Происшествия

В ходе рейда по соблюдению миграционного законодательства полицейские обнаружили очередные факты фиктивной постановки иностранцев на учёт, сообщает сайт УМВД Рязанской области.

Иностранных граждан регистрировали в селе Истье Старожиловского района и городе Новомичуринске Пронского района. В селе «сердобольный» мужчина 51 года фиктивно прописал у себя дома гражданина Республики Азербайджан. В Новомичуринске иностранец был зарегистрирован в доме 38-летней местной жительницы.

Хозяевам «резиновых домов» грозят уже возбуждённые уголовные дела по ст.322.3 УК РФ, а самим прописанным - внушительный штраф.