Обстоятельства пропажи Анны Торсуковой установят следователи

Cледователям предстоит установить, не совершались ли в отношении неё какие-либо преступные деяния.

Происшествия

Сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области проводят доследственную проверку по факту пропажи 14-летней рязанки Анны Торсуковой. Об этом сообщает сайт ведомства.

Напомним, в понедельник девочка, ушедшая вечером 16 февраля из детской областной больницы в Рязани, была найдена в Москве.

В ближайшее время Анну привезут в Рязань, а следователям предстоит установить, не совершались ли в отношении неё какие-либо преступные деяния. После этого будет принято процессуальное решение.