Курс валют: $ //-// € //-//
         
http://7info.ru/news/ryazan-incidents/nochju_v_rjazani_zaderzhali_podozrevaemogo_nahodjaschegosja_v_federalnom_rozyske/

Ночью в Рязани задержали подозреваемого, находящегося в федеральном розыске
Мужчина привлёк внимание полицейских во время ночной прогулки в районе Славянского проспекта.

Происшествия   345

В Рязани сотрудники полиции задержали подозреваемого, находящегося в федеральном розыске. Об этом сообщил официальный сайт УМВД России по Рязанской области.

Подозрительный мужчина был остановлен для проверки документов около полуночи в районе Славянского проспекта. Он предъявил паспорт и старательно спокойно отвечал на вопросы патрульных, однако некоторая напряжённость в его поведении вызывала у полицейских подозрение.

Для того, чтобы провести более тщательную проверку, прохожего доставили в отдел, где выяснилось, что он предъявил поддельный паспорт. После этого было установлено, что задержанный – 43-летний житель Москвы, разыскиваемый за совершение тяжких преступлений.

В отношении москвича завели уголовное дело за использование поддельного документа, в ближайшее время его отправят в подразделение, объявившее мужчину в розыск. 