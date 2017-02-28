Ночью в Рязани задержали подозреваемого, находящегося в федеральном розыске

Мужчина привлёк внимание полицейских во время ночной прогулки в районе Славянского проспекта.

Происшествия

В Рязани сотрудники полиции задержали подозреваемого, находящегося в федеральном розыске. Об этом сообщил официальный сайт УМВД России по Рязанской области.

Подозрительный мужчина был остановлен для проверки документов около полуночи в районе Славянского проспекта. Он предъявил паспорт и старательно спокойно отвечал на вопросы патрульных, однако некоторая напряжённость в его поведении вызывала у полицейских подозрение.

Для того, чтобы провести более тщательную проверку, прохожего доставили в отдел, где выяснилось, что он предъявил поддельный паспорт. После этого было установлено, что задержанный – 43-летний житель Москвы, разыскиваемый за совершение тяжких преступлений.

В отношении москвича завели уголовное дело за использование поддельного документа, в ближайшее время его отправят в подразделение, объявившее мужчину в розыск.