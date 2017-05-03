Ночью в Рязани произошло серьёзное ДТП

По данным МЧС, в результате аварии есть пострадавший.

Происшествия

Во вторник, 2 мая, в 22.57 на улице Молодцова в Рязани произошло ДТП с участием автомобиля «Фольксваген». Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.

Подробности пока не известны, сообщается лишь, что в результате аварии есть пострадавший.

На место происшествия выезжали расчёт спасателей и пожарный автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС.