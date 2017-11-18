Ночью в Рязани горел жилой дом

На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля, 9 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Происшествия

В ночь на субботу, 18 ноября, в Рязани произошёл пожар. Горела однокомнатная квартира в кирпичном жилом доме.

Как сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области, на пожаре никто не пострадал. Причины возгорания и размер материального ущерба устанавливаются.

На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля, 9 человек личного состава Государственной противопожарной службы.