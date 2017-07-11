http://7info.ru/news/ryazan-incidents/nochju_v_rjazani_gorel_blok_hozjajstvennyh_saraev/
Ночью в Рязани горел блок хозяйственных сараев
Происшествия 142
Ночью в Рязани горел блок хозяйственных сараев
Происшествия 142
На пожар выезжали и принимали участие в тушении 4 пожарных автомобиля, 14 сотрудников Государственной противопожарной службы.
Во вторник, 11 июля, ночью в Рязани горел блок хозяйственных сараев. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
Информация о пожаре поступила в МЧС в 02.34. Площадь блока деревянных сараев – 80х10 метров. Площадь пожара составила 0 кв. метров.
К счастью, никто из людей не пострадал. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.
На пожар выезжали и принимали участие в тушении 4 пожарных автомобиля, 14 сотрудников Государственной противопожарной службы.