Ночью в Рязани горел блок хозяйственных сараев

На пожар выезжали и принимали участие в тушении 4 пожарных автомобиля, 14 сотрудников Государственной противопожарной службы.

Происшествия

Во вторник, 11 июля, ночью в Рязани горел блок хозяйственных сараев. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Информация о пожаре поступила в МЧС в 02.34. Площадь блока деревянных сараев – 80х10 метров. Площадь пожара составила 0 кв. метров.

К счастью, никто из людей не пострадал. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

На пожар выезжали и принимали участие в тушении 4 пожарных автомобиля, 14 сотрудников Государственной противопожарной службы.