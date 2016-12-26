Ночью в Касимовском районе произошёл крупный пожар

На место происшествия выезжали 2 пожарных автомобиля, 4 сотрудника Государственной противопожарной службы, 2 пожарных автомобиля, 5 человек добровольной пожарной команды.

Происшествия

В понедельник, 26 декабря, в 03.53 в деревне Клетино Касимовского района произошёл пожар, в результате которого огнём были уничтожены деревянные жилой дом и хозяйственная надворная постройка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

К счастью, никто из людей во время пожара не пострадал. Его причина и размер ущерба устанавливаются.

На место происшествия выезжали 2 пожарных автомобиля, 4 сотрудника Государственной противопожарной службы, 2 пожарных автомобиля, 5 человек добровольной пожарной команды.