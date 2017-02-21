Невменяемого рязанца отправят на лечение после убийства знакомого

Рязанский областной суд отклонил апелляцию о смягчении приговора.

Происшествия

Рязанский областной суд оставил в силе решение Скопинского районного суда в отношении Л., совершившего в состоянии невменяемости общественно опасное деяние, предусмотренное ч.4 ст. 111 УК РФ. Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.

В ходе суда было установлено, что 9 июня 2016 года во время пьянки в одном из домов в селе Городецкое Скопинского района между Л. И его знакомым Д. произошла ссора. Л. Имеющий психическое заболевание, из-за которого он признан невменяемым, подошёл к сидящему на диване Д. и нанёс ему не менее двух ударов кулаком в грудь и один удар в голову. После этого потерявшего сознание Д. вместе с собутыльником Л. Отнёс в сарай. Именно там пострадавший и умер.

В ходе суда Л. С обвинениями не согласился. Адвокат просил отменить приговор, из-за недоказанности вины его подзащитного. Сторона обвинения обратила внимание суда на то, что Л. пытался скрыть следы преступления, попросив товарищей сообщить, что Д. заходил за сигаретами, но сразу же ушёл. Для правдоподобия обвиняемый вставил в рот пострадавшему окурок.

Апелляционный суд оставил приговор Скопинского районного суда в силу. Л. будет отправлен на принудительное лечение в больницу специального типа.

Постановление суда вступил в законную силу.