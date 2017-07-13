Несовершеннолетняя рязанка подозревается в торговле наркотиками

Уголовное дело в отношении неё возбуждено сотрудниками Следственного комитета.

Происшествия

В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении девушки 1999 года рождения, которую подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, п.п. «а, б» ч. 3, п. «г» ч. 4 ст. 228 УК РФ). Об этом в четверг, 13 июля, сообщил сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, в апреле текущего года несовершеннолетняя рязанка, получив через интернет информацию о тайнике у одного из домов по улице Новослободской, пыталась забрать оттуда 25 пакетиков с наркотиком. Также она подозревается в том, что с помощью закладок совершила сбыт наркотических средств в значительном размере.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.