http://7info.ru/news/ryazan-incidents/nedaleko_ot_pitelino_oprokinulas_inomarka/
Недалеко от Пителино опрокинулась иномарка
Происшествия 115
Недалеко от Пителино опрокинулась иномарка
Происшествия 115
На ликвидацию последствий ДТП выезжал пожарный расчёт.
В субботу, 31 декабря, около четырёх часов дня близ рабочего посёлка Пителино опрокинулся в кювет автомобиль «Ниссан Тиида». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
Люди во время аварии не пострадали.
На ликвидацию последствий ДТП выезжал пожарный расчёт.