Недалеко от Пителино опрокинулась иномарка

На ликвидацию последствий ДТП выезжал пожарный расчёт.

Происшествия

В субботу, 31 декабря, около четырёх часов дня близ рабочего посёлка Пителино опрокинулся в кювет автомобиль «Ниссан Тиида». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Люди во время аварии не пострадали.

На ликвидацию последствий ДТП выезжал пожарный расчёт.