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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/nedaleko_ot_pitelino_oprokinulas_inomarka/

Недалеко от Пителино опрокинулась иномарка
На ликвидацию последствий ДТП выезжал пожарный расчёт.

Происшествия   115

В субботу, 31 декабря, около четырёх часов дня близ рабочего посёлка Пителино опрокинулся в кювет автомобиль «Ниссан Тиида». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Люди во время аварии не пострадали.

На ликвидацию последствий ДТП выезжал пожарный расчёт. 