Наталья Харибутова останется под стражей ещё минимум два месяца

Защитник обвиняемой ходатайствовал изменить меру пресечения на залог или домашний арест.

Происшествия

В среду, 1 марта, Советский районный суд Рязани рассмотрел ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей бывшего главного архитектора города Натальи Харибутовой, которая обвиняется в получении взяток от директора строительной компании. Об этом сообщил сайт суда.

Защитник обвиняемой ходатайствовал изменить меру пресечения на залог или домашний арест.

Суд принял решение оставить Харибутову под стражей ещё на два месяца – до 5 мая 2017 года. В общей сложности она будет находиться в СИЗО 11 месяцев.