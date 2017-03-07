Найденные под Рязанью трупы животных сожжены

Специалисты не подтверждают версию соцсетей о совершении ритуального убийства.

Происшествия

Под Рязанью, недалеко от развлекательного комплекса «Окская жемчужина», были обнаружены трупы животных – трёх кабанов, декоративной свиньи, козлят и волка (крупной собаки). Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».

Останки проверены на различные опасные заболевания, экспертиза их не выявила. После чего трупы были сожжены, а зола закопана.

Трупы были найдены 3 марта. При этом, специалисты отмечают, что из-за холодной погоды установить точную дату убийства животных невозможно.

Полицейские проверили находящуюся от места обнаружения трупов животных базу отдыха «ФаZООнда», в которой работает мини-зоопарк. Там ничего подозрительного не обнаружено.

Начальник отдела по делам ГО и ЧС Рязанского района Андрей Недельский сообщил, что предположения в соцсетях о совершении ритуального убийства не подтверждаются, так как трупы кабанов были закопаны в чёрном полиэтилене и никаких следов проведения кровавых ритуалов на них не выявлено.