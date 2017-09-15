На выезде из Рязани произошло ДТП

Информация об аварии недалеко от Турлатова появилась в социальной сети.

Происшествия

Днём в пятницу, 15 сентября, на выезде из Рязани, недалеко от Турлатова, произошло ДТП: столкнулись УАЗ с прицепом и ВАЗ-2114. Об этом сообщается в группе «Новости Рязани Вконтакте».

Информации о пострадавших нет.