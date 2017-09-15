http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_vyezde_iz_rjazani_proizoshlo_dtp150917/
На выезде из Рязани произошло ДТП
Происшествия 507
Днём в пятницу, 15 сентября, на выезде из Рязани, недалеко от Турлатова, произошло ДТП: столкнулись УАЗ с прицепом и ВАЗ-2114. Об этом сообщается в группе
«Новости Рязани Вконтакте».
На выезде из Рязани произошло ДТП
Происшествия 507
Информация об аварии недалеко от Турлатова появилась в социальной сети.
Днём в пятницу, 15 сентября, на выезде из Рязани, недалеко от Турлатова, произошло ДТП: столкнулись УАЗ с прицепом и ВАЗ-2114. Об этом сообщается в группе
Информации о пострадавших нет.