Курс валют: $ //-// € //-//
         
http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_vyezde_iz_rjazani_proizoshlo_dtp150917/

На выезде из Рязани произошло ДТП
Информация об аварии недалеко от Турлатова появилась в социальной сети.

Происшествия   507

Днём в пятницу, 15 сентября, на выезде из Рязани, недалеко от Турлатова, произошло ДТП: столкнулись УАЗ с прицепом и ВАЗ-2114. Об этом сообщается в группе «Новости Рязани Вконтакте».

Информации о пострадавших нет. 