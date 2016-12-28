http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_ulice_zubkovoj_v_rjazani_sgorela_mashina/
На улице Зубковой в Рязани сгорела машина
Происшествия 223
На улице Зубковой в Рязани сгорела машина
Происшествия 223
На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении два пожарных расчёта.
В среду, 28 декабря, на улице Зубковой в Рязани произошёл пожар, в результате которого огнём был уничтожен легковой автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
Информация о возгорании поступила в МЧС в 03.22. На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении два пожарных расчёта.
Люди во время пожара не пострадали. Его причина и размер ущерба устанавливаются.