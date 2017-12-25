На улице Западной в Рязани сбили пешехода

Информация об этом появилась в социальной сети «Вконтакте».

Происшествия

На улице Западной в Рязани сбили пешехода. Фото с места происшествия появилось в группе «Подслушано у водителей в Рязани» в понедельник, 25 декабря.

Автор поста написала, что подробности случившегося ей неизвестны. В комментариях пользователи соцсети отмечают, что пешеходного перехода в этом месте нет, однако, люди пересекают проезжую часть регулярно.