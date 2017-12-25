http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_ulice_zapadnoj_v_rjazani_sbili_peshehoda/
На улице Западной в Рязани сбили пешехода
Происшествия 137
На улице Западной в Рязани сбили пешехода. Фото с места происшествия появилось в группе
«Подслушано у водителей в Рязани» в понедельник, 25 декабря.
Фото:
Анастасия Евсикова
На улице Западной в Рязани сбили пешехода
Происшествия 137
Информация об этом появилась в социальной сети «Вконтакте».
На улице Западной в Рязани сбили пешехода. Фото с места происшествия появилось в группе
Автор поста написала, что подробности случившегося ей неизвестны. В комментариях пользователи соцсети отмечают, что пешеходного перехода в этом месте нет, однако, люди пересекают проезжую часть регулярно.
Фото: