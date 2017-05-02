На улице Высоковольтной в Рязани горела квартира

На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении 3 пожарных автомобиля, 10 сотрудников Государственной противопожарной службы.

Происшествия

Во вторник, 2 мая, в 18.17 на улице Высоковольтной в Рязани произошёл пожар в кирпичном пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

В результате пожара огнём был повреждён балкон в двухкомнатной квартире. Никто не пострадал.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении 3 пожарных автомобиля, 10 сотрудников Государственной противопожарной службы.