http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_ulice_vysokovoltnoj_v_rjazani_gorela_kvartira/
На улице Высоковольтной в Рязани горела квартира
Происшествия 100
На улице Высоковольтной в Рязани горела квартира
Происшествия 100
На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении 3 пожарных автомобиля, 10 сотрудников Государственной противопожарной службы.
Во вторник, 2 мая, в 18.17 на улице Высоковольтной в Рязани произошёл пожар в кирпичном пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
В результате пожара огнём был повреждён балкон в двухкомнатной квартире. Никто не пострадал.
Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.
На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении 3 пожарных автомобиля, 10 сотрудников Государственной противопожарной службы.